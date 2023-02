L’ultima immagine dell’albergo Corona

Una immagine della fine del 1970 del palazzo, la cui facciata fu ricostruita su progetto di Pietro Tomba, dell’albergo ‘Corona’ in corso Saffi. Quando fu scattata la foto, all’interno del palazzo erano già in corso i lavori di ristrutturazione che, per mancanza di un piano particolareggiato del centro storico, terminarono solo negli anni 90. La ‘Corona’, evidenziano i ricercatori Veniero Casadio Strozzi e Mario Gurioli, era una delle locande più antiche di Faenza, il cui nome compare fin dal 1432. Nel 1815 il palazzo fu acquistato da Luigi Cavalli che ne fece un elegante albergo.

A cura di Carlo Raggi