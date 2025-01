’L’ultimo dei giorno dei papaveri’, le opere di Adrien Billard allo spazio Pr2

Alle 18.30 di oggi l’associazione Tribù Baap inaugurerà presso lo spazio espositivo PR2, in via Massimo D’Azeglio 2 Ravenna, ’L’ultimo giorno dei papaveri’. La mostra presenta, per la prima volta a Ravenna, le opere di Adrien Billard, artista parigino formatosi come illustratore all’istituto Saint Luc di Bruxelles. Conclusi gli studi, a soli 23 anni, Adrien inizia a viaggiare per l’Europa partendo dal sud della Francia sino ad arrivare in Germania, Spagna, Portogallo e Italia. Lasciato il continente europeo è la volta dell’Asia, dove ha modo di conoscere l’India e l’Indonesia. Prima di rientrare a Parigi, si reca in Nuova Caledonia, vivendo in particolare in Nouméa e nelle isole della Lealtà.

Attraverso circa trenta opere che coprono un arco temporale di quindici anni, Adrien ci mostra un viaggio fisico e spirituale, personale ma allo stesso tempo universale, che vede la pittura come medium per indagare e conoscere paesi e culture. Il mezzo artistico gli consente di metabolizzare e rielaborare quanto di nuovo ha appreso attraverso le sensazioni che, tramutatesi in colore, si posano sulla tela in attimi eterni.

L’arte di Adrien diviene via via sempre più astratta, trasformando oggetti e persone in chiazze di colore appena riconoscibili, trasferendo sulla tela la sensazione di calore sulla pelle provata in Macedonia, attraverso leggere pennellate color ruggine; o ancora, evocando la dinamicità di un giorno qualunque a Porto, in Rua Passos Manuel, con pennellate dense di colori contrastanti. Il paradosso che si genera è quello di un diario di viaggio che rinnega il documentarismo e il descrittivismo.

Ciò che viene mostrato non si configura come una mappatura didascalica dei luoghi o del pellegrinaggio personale, quanto piuttosto come risultato sensoriale ed emozionale derivante da un’indagine di tipo antropologico.

La mostra sarà aperta fino al 5 febbraio con i seguenti orari: lunedì chiuso, martedì-domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.