L’ultimo giorno per la Sagra

La Sagra della Porchetta e del Tortellino di Lavezzola, organizzata da ‘Sagra lavezzolese’, si conclude oggi. Stamattina gara di pesca amatoriale all’agriturismo Massari e raduno di auto e moto d’epoca. Alle 15 caccia al tesoro per bambini e laboratorio nel giardino della parrocchia. Dalle 19 mercatino degli hobbisti, mostra di quadri ‘Borgottiana’ e lo spettacolo ‘A sla pasen’ a treb’ di Gad - Città di Lugo. Dalle 21 danze popolari e tombola in piazza. Villa Verlicchi sarà aperta per visitare le mostre ‘Di latte. Di sangue’ e ‘Di/segni Di/spersi’.

l.s.