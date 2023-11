L’ultimo libro di Alberto Bradanini

Alberto Bradanini domani dalle 21 sarà alla sala Ragazzini di Largo Firenze per presentare il suo ultimo libro ’Cina. L’irresistibile ascesa’.

Ex diplomatico, tra i diversi numerosi incarichi ricoperti è stato ambasciatore d’Italia a Teheran (2008-2012) e a Pechino (2013-2015). È attualmente presidente del centro studi sulla Cina contemporanea. L’incontro è il secondo della rassegna ’Una voce libera’ promossa dal coordinamento per una libera informazione, che si svolge da ottobre a gennaio, una volta al mese. I prossimi appuntamenti in programma saranno il dicembre un incontro con la Uisp. E il 31 gennaio Stefania Maurizi (giornalista del Fatto Quotidiano e collaboratrice di Wikileaks) presenterà il suo ultimo libro.