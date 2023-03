L’ultimo libro di Luigi De Magistris

Luigi De Magistris a Bagnacavallo presenta il suo libro ’Fuori dal Sistema’. A presentarlo il Circolo PRC ’Un altro mondo è possibile’ e le sostenitrici e i sostenitori di Unione Popolare di Bagnacavallo: l’appuntamento è per venerdì 31 marzo, alle 20,45 alla “Sala delle Cappuccine”, in via Vittorio Veneto 1a, a Bagnacavallo.

Si tratta del racconto di una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi, Fuori dal Sistema, appunto. Una vita trascorsa da magistrato prima, poi da eurodeputato e da sindaco di Napoli. Nell’incontro del 31 marzo non mancherà - come nel libro - uno sguardo rivolto al futuro del Paese.