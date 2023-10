L’ultimo nastro di Krapp al Ridotto del teatro Rasi

Con L’ultimo nastro di Krapp Giancarlo Cauteruccio - tra i registi più innovativi nell’area della seconda avanguardia teatrale italiana e direttore artistico del Teatro Studio di Scandicci dal 1992 - torna a Samuel Beckett, il suo autore guida, e torna anche a uno dei suoi testi più amati, in veste sia di interprete che di regista. La pièce, in programma alle 21 di oggi al Ridotto del Teatro Rasi di Ravenna, gli è valsa la presenza nella terna finalista del Premio Ubu come miglior attore protagonista nel 2004 e poi, perno nello spettacolo Trittico Beckettiano, ha visto Cauteruccio ricevere il Premio alla regia dell’Associazione Critici di Teatro nel 2006 al Teatro Argentina. Scritto nel 1957 e rappresentato a Londra, questo atto unico mette in scena un solo personaggio, un grande frequentatore dei luoghi della memoria. Il vecchio Krapp, rintanato nella sua stanza in compagnia di un registratore e un numero cospicuo di scatole ben ordinate, sperimenta un viaggio in un altrove temporale, il suo passato.

