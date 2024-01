‘L’ultimo rifugio di Dante’. Tour guidato domenica

Continuano le visite di ‘Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta’, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

Il prossimo appuntamento, in programma domenica alle 11, si intitola ‘L’ultimo rifugio di Dante’.

L’itinerario prende avvio dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, la cui storia è resa celebre dai versi del Canto V dell’Inferno, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco.

Realizzata in collaborazione con Ravenna Incoming, la visita ha una durata di un’ora e mezza ed è effettuata con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione e per consentire, all’occorrenza, il mantenimento del distanziamento sociale.