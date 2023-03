L’ultimo saluto a Luca Blanco Tanti amici alla camera ardente E domattina la benedizione

Alla camera ardente, aperta fino a domattina all’obitorio di Ravenna, arrivano alla spicciolata vicini di casa e amici con nel cuore un bel ricordo di Luca Blanco, da tutti conosciuto come ‘il menestrello di viale Alberti’, scomparso a 50 anni il 21 febbraio scorso. Qualcuno lascia un mazzo di fiori, qualcun altro una pianta. Tra queste spicca una rosa di Gerico, omaggio di qualcuno che Luca lo conosceva bene e sa che una delle canzoni con le quali accompagnava le giornate di tanti ravennati che lo incontravano per le strade di Ravenna, parlava proprio delle mura di Gerico. Oggi Luca non c’è più e c’è un grande vuoto per le stesse strade.

Nessuno ha mai detto che fosse perfetto, come d’altronde nessun essere umano, ma la sua mancanza risuona assordante proprio come le sue canzoni.

Dei funerali, in programma domani mattina alle 11 alla camera mortuaria di Ravenna per una benedizione, si sono occupate anche economicamente le onoranze funebri Domenichini, coinvolgendo i professionisti Foto Badessi per epigrafi e ricordini e la fiorista Miccoli per gli allestimenti. Chiunque potrà contribuire con offerte, una parte delle quali andranno in beneficenza.

I vicini di casa, tra i primi a mobilitarsi dopo la morte di Luca, invece, si stanno organizzando per la lapide che sarà acquistata nei prossimi mesi e sarà collocata al posto della croce provvisoria nel cimitero di San Michele-Villanova di Ravenna. Luca Blanco sarà sepolto qui, accanto ai familiari che ha tanto amato.