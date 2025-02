L’ultimo saluto a mons.Verucchi. Il suo testamento spirituale: "Ravenna, terra di missione"

"Ora sono a Ravenna, terra di missione, con situazioni difficili e poche persone a messa. Ma debbo dire che mi sono trovato bene e ho avvertito accoglienza e stima. Quante porte ho visto aprirsi, quanti cuori spalancarsi, quanti ambienti, dove era impensabile entrare, hanno chiesto la presenza del Vescovo. Ho visto il lavoro prezioso dei sacerdoti; anche in condizioni non favorevoli. Quante volte mi è venuto in mente, partendo dalle parrocchie: ‘A questi sacerdoti bisognerebbe fare un monumento!’". Se i testamenti spirituali contengono le proprie verità profonde sulla vita terrena, quello di monsignor Giuseppe Verucchi – arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia dal 2000 al 2013 e scomparso il 12 febbraio scorso all’età di 87 anni – dice più di tante parole. E il testamento di Giuseppe Verucchi è stato uno dei punti citati da monsignor Lorenzo Ghizzoni durante le esequie celebrate ieri pomeriggio presso la Cattedrale di Ravenna, precedute dalla liturgia funebre celebrata alle 10.30 nel Duomo di Modena, città dove l’arcivescovo emerito risiedeva. La chiesa ravennate era gremita di tanta gente comune – oltre al presidente del Consiglio Comunale di Ravenna Massimo Cameliani, al vicesindaco di Cervia Giovanni Grandu e al candidato sindaco Alvaro Ancisi. Nel motto ‘Ut unum sint’ è condensata gran parte della missione pastorale dell’arcivescovo emerito, che – come ha ricordato l’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni durante la funzione religiosa – ha sempre avuto l’unità e la comunità tra i principali obiettivi".

Un uomo schietto "che andava dritto al punto sia nelle omelie che nella vita quotidiana, senza mai avere modi curiali", ricorda il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli. Durante l’episcopato di Verucchi è stato ristrutturato e riaperto il Museo arcivescovile, e avviato il progetto per la nuova sede dell’Archivio arcivescovile e della biblioteca diocesana. Suo l’impulso al restauro di Santa Giustina e alla costruzione della nuova parrocchia della Madonna della Neve a Cervia. La salma verrà tumulata nei prossimi giorni nella cappella dei vescovi, dietro l’abside della Cattedrale di Ravenna, che contiene le spoglie mortali degli arcivescovi Ersilio Tonini e Luigi Amaducci. E chiudendo il suo testamento Verucchi scrive: "Molti mi hanno voluto bene! Dio solo sa quanti! Come farò a ricompensarli? Ci proverò quando sarò lassù". Il momento è arrivato.

Giorgio Costa