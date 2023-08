L’ultimo saluto ad Ale "Eri entrato nei nostri cuori"

L’ultimo saluto ad Alessandro Bianchi, 18enne ravennate che ha perso la vita in un incidente in moto mercoledì notte in viale Alberti, è stato un grande abbraccio da parte delle tante persone che gli volevano bene. La chiesa del Torrione, in via Majoli, era gremita e già dalle 15, un’ora prima delle esequie, il piazzale davanti alla chiesa è iniziato a riempirsi di amici e di giocatori di molte squadre di pallacanestro che hanno voluto rendergli omaggio presentandosi con la divisa del club. C’erano i Raggisolaris e la Raggisolaris Academy, dove militava, il Basket Lugo, la sua ultima squadra, e i suoi ex compagni della Spem e dello Junior Ravenna che hanno voluto indossare la loro casacca da gioco, come i ragazzi della Compagnia dell’Albero Ravenna, dove giocava il fratello Luca. Toccante è stato l’arrivo del feretro dall’obitorio, scortato dal rombo di una quarantina di motociclette e di scooter guidati dagli amici di Alessandro. "È incredibile quanto affetto ci sia stato nei confronti di Ale in questi giorni", ha detto il padre Gianfranco prima di entrare in chiesa e ieri se ne è avuta una ulteriore conferma. All’interno il colpo d’occhio, con i colori delle tante maglie da gioco, lasciava senza fiato. Sul feretro c’era quella con il numero 2 della Raggisolaris Academy che ha indossato fino alla scorsa stagione e ovviamente un pallone da basket, firmato dagli amici. L’omelia di Don Alain Gonzales, vicario della chiesa parrocchiale di San Biagio, è stato un messaggio ai giovani "sull’importanza di vivere la vita" e su quanto Alessandro fosse entrato nel cuore di tutti, ma ancora più struggente sono stati gli interventi della madre Claudia e del padre Gianfranco, seduti in prima fila insieme al fratello Luca e alla fidanzata Siria. La mamma ha letto una lettera rivolta al figlio, ricordando la stanza di casa dove andavano a parlare. "Ora è presto, ma tra un po’ entrerò per mettere a posto le tue cose", ha detto. Infine c’è stato il discorso dei compagni di classe che hanno parlato di quanto Ale volesse sempre giocare a pallacanestro durante le lezioni di educazione fisica e mai a pallavolo. "Ti promettiamo che non giocheremo più a pallavolo", hanno concluso scherzando. Poi l’uscita del feretro. Il ricordo di Ale resterà indelebile anche nel campo da basket dove giocava sempre: gli amici hanno scritto le sue iniziali per averlo sempre vicino.

Luca Del Favero