L’ultimo saluto. Ieri i funerali di Giorgio Bartolini, cuore giallorosso

C’erano tanti dei suoi colleghi professionisti con cui ha interagito nella sua ‘seconda’ vita, una volta appese le scarpe al chiodo; ma c’erano anche molti dei suoi ‘ragazzi’, quelli di cui è stato compagno di squadra, allenatore, direttore sportivo e presidente. Ieri pomeriggio, Ravenna – e parte del calcio ravennate – ha dato l’ultimo saluto a Giorgio Bartolini. Ad officiare la cerimonia nella basilica di San Maria Maggiore è stato il parroco, monsignor Rosino Gabbiadini.

Ad accogliere le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad una delle ultime vere bandiere del calcio giallorosso, è stato in particolare Simone Campajola, per il quale, Giorgio Bartolini, è stato quasi un secondo padre, prima ancora che un collega. Presenti anche i famigliari, con l’adorata figlia Donatella, spesso presente agli eventi agonistici a cui papà Giorgio prendeva parte, soprattutto allo stadio Benelli.

Fra i banchi di San Maria Maggiore, al fianco di parenti, amici e di qualche nostalgico e appassionato del football locale, si sono seduti tanti interpreti del calcio ravennate che, in maniera trasversale, hanno avuto la fortuna di intersecare la propria militanza – anche solo nel settore giovanile – col club cittadino e che non sono voluti mancare per l’ultimo saluto. Oltre a Gianni Fabbri, ovvero l’ultimo presidente che ha portato il Ravenna in serie B, fra gli altri, hanno presenziato i vari, Castronovo, De Stefani, Baron, Valpiani, Zannoni, Guerrieri, Ghigi, Michelazzi e Tazzari. Classe 1936, Bartolini, prossimo ai 90 anni, era nato a Parma.

Nella città ducale aveva iniziato a giocare a calcio da mezzala e, giovanissimo, all’età di 17 anni aveva esordito in serie C in Lucchese-Parma 1-2. Fu una stagione importante per il club crociato, perché arrivò la promozione in B. Nel campionato cadetto, Bartolini giocò 17 partite, guadagnandosi le attenzioni della Juventus che, nel 1955-56, lo fece debuttare con la maglia bianconera. Il suo capitano era Giampiero Boniperti.

L’esordio avvenne sabato 22 ottobre 1955, in Juventus-Novara 2-2, anticipo della terza giornata. Bartolini segnò anche una rete, ovvero il gol del vantaggio nell’1-1 di Atalanta-Juventus del 1° aprile ’56. Nella stagione successiva, proprio dopo che si era addirittura parlato di una convocazione in nazionale, un infortunio al ginocchio durante Juventus-Sampdoria, segnò di fatto la fine della carriera ad alti livelli. Dopo un campionato di serie C a Livorno, iniziò la grande e straordinaria ‘cavalcata’ giallorossa.

Otto stagioni in serie C per complessive 224 partite, l’ultima delle quali, rimasta un po’ nell’immaginario collettivo, fu il drammatico spareggio salvezza di Riccione per la permanenza in serie C, vinto 1-0 contro lo Jesi il 4 giugno 1967. Quell’ultimo campionato era cominciato col celebre rigore trasformato in Ravenna-Carrarese, 1° gol segnato al Benelli nel giorno (25 settembre ’66) della prima partita. Firma indelebile per un personaggio d’altri tempi.