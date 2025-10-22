L’umanità in tutto il suo stupore. A Faenza la mostra di Serasini

Ha inaugurato venerdì nel Salone delle Bandiere di Faenza "Figli dello stesso stupore - Suggestioni catturate in pochi, rapidi tratti", la mostra personale di pittura e illustrazione di Miro Serasini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Faenza, raccoglie centinaia di opere realizzate dall’artista, accomunate da un unico e profondo filo conduttore: lo Stupore, essenza della nostra umanità. A parere di Serasini, infatti, è proprio la capacità di stupirci e di conseguenza lasciarsi toccare, riflettere e interrogarci su ciò che non conosciamo, che ci rende umani. Le creazioni, frutto di una pulsione creativa che si manifesta in pochi, rapidi tratti, catturano l’emozione e la meraviglia del momento.

L’artista, classe 1966 e diplomato maestro d’arte, soddisfa il suo estro creativo prima nell’ambito della sua professione, lavorando nell’Industria ceramica nel comparto creativo dello sviluppo prodotti; trova poi nuovi stimoli nella letteratura, pubblicando diversi libri che, seppure diversi tra loro per genere, raccontano le plurali dimensioni della sua persona. Tra questi, i primi due sono i volumi fantasy "Sorte e Magia a Lorn" e "la lama del Fato" (appartenenti alla Saga Fantasy "Destino di Cavaliere"), seguiti dal saggio sulla felicità intitolato "La saggezza dell’acqua" e, infine, "Parkin-son , il figlio di Parky" sul tema del morbo di Parkinson. Esaurita o temporaneamente soddisfatta la spinta letteraria, l’autore ha trovato un nuovo sfogo alla sua pulsione creativa nell’ambito della pittura e illustrazione, che lo ha portato alla realizzazione di questa mostra, visitabile fino al 31 ottobre durante gli orari di apertura del Salone delle Bandiere della Residenza Municipale di Faenza.

Caterina Penazzi