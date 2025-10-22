Giocate a pallone
L’umanità in tutto il suo stupore. A Faenza la mostra di Serasini

Fino al 31 ottobre nel Salone delle Bandiere esposte un centinaio di opere dell’artista.

Serasini con il sindaco Isola

Ha inaugurato venerdì nel Salone delle Bandiere di Faenza "Figli dello stesso stupore - Suggestioni catturate in pochi, rapidi tratti", la mostra personale di pittura e illustrazione di Miro Serasini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Faenza, raccoglie centinaia di opere realizzate dall’artista, accomunate da un unico e profondo filo conduttore: lo Stupore, essenza della nostra umanità. A parere di Serasini, infatti, è proprio la capacità di stupirci e di conseguenza lasciarsi toccare, riflettere e interrogarci su ciò che non conosciamo, che ci rende umani. Le creazioni, frutto di una pulsione creativa che si manifesta in pochi, rapidi tratti, catturano l’emozione e la meraviglia del momento.

L’artista, classe 1966 e diplomato maestro d’arte, soddisfa il suo estro creativo prima nell’ambito della sua professione, lavorando nell’Industria ceramica nel comparto creativo dello sviluppo prodotti; trova poi nuovi stimoli nella letteratura, pubblicando diversi libri che, seppure diversi tra loro per genere, raccontano le plurali dimensioni della sua persona. Tra questi, i primi due sono i volumi fantasy "Sorte e Magia a Lorn" e "la lama del Fato" (appartenenti alla Saga Fantasy "Destino di Cavaliere"), seguiti dal saggio sulla felicità intitolato "La saggezza dell’acqua" e, infine, "Parkin-son , il figlio di Parky" sul tema del morbo di Parkinson. Esaurita o temporaneamente soddisfatta la spinta letteraria, l’autore ha trovato un nuovo sfogo alla sua pulsione creativa nell’ambito della pittura e illustrazione, che lo ha portato alla realizzazione di questa mostra, visitabile fino al 31 ottobre durante gli orari di apertura del Salone delle Bandiere della Residenza Municipale di Faenza.

Caterina Penazzi

