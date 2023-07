L’umorismo parla ebraico La Bibbia per Mercadini Show a Castel Bolognese

L’attore e scrittore Roberto Mercadi si esibirà questa sera alle 21 al Centro di Ricerca Espressiva ’Vecchio Macello’ a Castel Bolognese. Mercadini, noto al grande pubblico grazie al varietà culturale in prima serata di Rai3 “Splendida cornice”, condotto da Geppi Cucciari, presenterà lo spettacolo “Fuoco Nero su Fuoco Bianco”, racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica. Lo spettacolo condurrà gli spettatori nei libri meno noti della Bibbia, dove si possono rintracciare le radici dell’umorismo ebraico, ma anche le contraddizioni del mondo occidentale. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito. L’assessore alla Cultura Luca Selvatici traccia un piccolo bilancio di questo mese di luglio: "La cultura non è solo intrattenimento. Siamo orgogliosi della programmazione di spessore che colora un calendario dove si intrecciano i diversi linguaggi dell’arte, soprattutto in un momento come questo in cui è fondamentale condividere esperienze e arricchirsi di nuovi sguardi". Le ’Sere d’estate’ continuano al Mulino Scodellino, in piazza Fanti, sulle colline della Serra e al Parco Ravaioli. Per ulteriori info, si rimanda al sito web e alla pagina Facebook del Comune di Castel Bolognese. Il calendario estivo è nato grazie alle riduzioni di cachet o alle offerte che gli artisti hanno concesso al Comune di Castel Bolognese, ai numerosi sponsor (Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, BCC occidentale, Con.Ami, Curti, Prink, Cerdomus) e alla Regione.