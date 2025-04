Luna park in piazza, cambia la viabilità

L’allestimento del luna park comporterà varie modifiche alla circolazione dei veicoli, nelle giornate interessate. In particolare, saranno chiuse al traffico piazza Garibaldi e largo del Tricolore (divieto di sosta con rimozione coatta) dalle 14.30 di domani, dopo la chiusura del mercato ambulante settimanale, fino all’intera giornata del 13 maggio, con riapertura ai veicoli alle 5 del mattino di mercoledì 14.

Lo stesso varrà anche per la parte rialzata di piazza Primo Maggio, ma già dalle 14.30 di oggi.

Nelle giornate in cui sarà attivo il luna park sarà imposto l’obbligo di svolta a sinistra, in largo Relencini, per i veicoli in arrivo da via della Libertà su via Risorgimento. I veicoli in transito sulla via Acquacalda non potranno entrare nell’intersezione di piazza Garibaldi.