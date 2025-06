Lundini e Venerus al Ghe Pensi Mar. Comici, libri e musica a Marina Romea

Valerio Lundini, Venerus, Turbopaolo, Saverio Raimondo, Ester Viola e tanti altri. Questi sono alcuni dei protagonisti del festival ’Ghe Pensi Mar’, in programma dal 25 al 29 giugno a Marina Romea. Il festival è organizzato dal Bagno Polka di Marina Romea in collaborazione con uno dei locali più amati e attivi del quartiere NoLo di Milano, il GhePensiMI. In cosa consiste il festival? Saranno cinque giorni sulle spiagge di Ravenna per un festival che avrà come protagonisti/e diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo italiano, con tanti appuntamenti dedicati ai libri, alla musica, alla scienza, alla stand-up comedy, allo sport, alla televisione, alla radio e ai fumetti.

Mercoledì prossimo si aprirà il festival, che alle 20.30 propone uno dei nomi più interessanti e creativi della musica italiana degli ultimi anni, Venerus, che sarà protagonista di una puntata dal vivo del podcast di Lorenzo Luporini.

A seguire, un poker di stand-up comedian per un appuntamento ormai fisso del festival, la Marcomedy, versione rivierasca di una vera istituzione del Ghe Pensi MI, ovvero la serata dedicata alla migliore stand-up comedy in circolazione. Sul palco: Patrizia Emma Scialpi, Xhuliano Dule, Antonio Ricatti e Angelo Amaro, conduce Edoardo Confuorto. A chiudere il primo giorno di festival sono i Selton, con le canzoni del loro nuovo album Gringo, come sempre sospese tra Milano e il Brasile.

Il giovedì del Ghe Pensi Mar parte con una coppia artistica nuova di zecca: dopo anni di carriere soliste, due tra le voci più originali e intense del pop italiano di qualità hanno deciso di realizzare un album insieme: Colombre & Maria Antonietta. Ne parlano con Lorenzo Luporini, prima di un set acustico in cui senz’altro non mancherà il loro nuovo singolo Signorina, Buonasera.

La seconda giornata si chiude con Valerio Lundini e i Vazzanikki e il loro Su…mmer with us: dopo la seconda stagione di Faccende complicate per la Rai, Valerio Lundini torna in tour con un nuovo spettacolo. Sabato Marco Maccarini presenta il suo ’Un decimo di te’ e in serata Ester Viola. Domenica chiusura con il torneo di basket. Ingresso gratuito; eventi al Bagno Polka, in viale Italia 83. Programma: https://www.turismo.ra.it/eventi/festival/ghe-pensi-mar