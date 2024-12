Lunedì al Fellini di piazza Kennedy tanta musica e solidarietà con Geo from Hell and friendz

Lunedì il dj ravennate Andrea Georgiu, in arte ’Geo from hell’ e già noto per la sua vittoria del programma televisivo Top DJ, ha organizzato la seconda edizione del festival ’Geo from hell and friendz’, che si terrà al Fellini Scalino Cinque in piazza Kennedy 15.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, è anche un’occasione per supportare con una piccola donazione il canile comunale.

A partire dalle 17, oltre a Geo from hell si susseguiranno molte eccellenze del territorio e alcuni dei dj più richiesti in Italia, come Alex Nocera, Robert-Eno e il ravennate Marco Melandri.

Sarà quindi un’occasione per ascoltare tanta nuova musica, ricercata e moderna.