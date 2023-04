Lunedì il Mar sarà aperto

Durante il ponte del 1 maggio il museo del Mar di Ravenna sarà regolarmente aperto con il seguente orario: da martedì a sabato 14-18, domenica e festivi 10-18. La biglietteria chiude un’ora prima. Lunedì primo maggio il museo sarà aperto.

Le collezioni permanenti del Marsono fruibili nella loro quasi totalità: la zona delle cellette, che ospita parte della collezione antica è chiusa al pubblico per lavori di riallestimento, insieme alle sale espositive e al quadriportico del piano terra che accoglierà la collezione dei mosaici contemporanei.

In questa fase in cui il museo non è fruibile totalmente le tariffe di ingresso sono state riviste al ribasso dalla direzione del Mar. Il costo d’ingresso è quindi fissato a 5 euro. Per informazioni e prenotazioni, tel. 0544-482477.