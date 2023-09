Lunedì la festa dei nonni. E ricordate: non badano solo ai nipotini...

Il due ottobre è la festa dei nonni ai quali, oggi più che mai, sono spesso affidati i nipoti da seguire durante la giornata, da portare a scuola o agli impianti sportivi e riportare a casa. Tuttavia la nostra società privilegia il ’giovanilismo’, e in parte può essere comprensibile, ma è un guaio quando va a discapito dei vecchi. Il ruolo degli anziani una volta era diverso; il loro sapere e la loro esperienza erano tesoro prezioso e oggetto di rispetto e di cura da parte dei familiari più giovani e di tutti. Ora, a quella figura rispettata per molto tempo, si è sostituita quella del nonno che viene utilizzato al massimo per tener dietro ai nipoti ma di cui sbarazzarsi quando non serve più, collocandolo in una casa di riposo o lasciandolo morire di solitudine nella propria abitazione. Il disagio aumenta quando si considerano i più diffusi strumenti tecnologici che non hanno nulla in comune con quelli del passato e che quindi mettono in difficoltà gli anziani sia per l’uso, sia per gli alti costi.

Oggi abbondano ovunque le strutture per anziani e anche la nostra città ne è fornita. Molti vecchi, per scelta propria o imposta dalla famiglia scelgono la vita in comune preferendola alla propria abitazione con badanti costose e magari non sempre idonee. Ne ho visitate diverse di queste strutture ravennati, e generalmente debbo dire che l’impegno e la professionalità del personale addetto non mancano, anche se il costo spesso elevato del soggiorno non tutti se lo possono permettere, specie con una pensione modesta e senza che i membri della famiglia restanti possano integrare la retta. Quanta tristezza nel vedere questi anziani, magari in carrozzina, fissare costantemente la porta d’ingresso o guardare dalle finestre nella speranza di una visita di qualche familiare o conoscente; e nel caso siano rimasti soli, vedere i parenti degli altri fa ancora più male. Parlando con alcuni ospiti di qualche struttura – e non faccio nomi né di persone, né di luoghi- lamentavano soprattutto la mancanza o scarsità di animazione, divorati oltretutto dalla noia nella monotonia del quotidiano. Oggi la durata media della vita si è allungata, questo sul piano quantitativo, ma non sempre la qualità è buona. Allora, potremmo concludere con un detto del poeta bretone Xavier Grall: (1930- 1981) "non c’è che una vecchiaia: quella che nasce con il rifiuto dell’amore".