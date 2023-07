Lunedì riapre la biblioteca Donati oltre 100mila euro

Riaprirà lunedì 10 luglio la Biblioteca Manfrediana, a sette settimane dall’alluvione che nella notte fra il 16 e il 17 maggio devastò Faenza, spingendosi fino in piazza delle Erbe. I danni alla Manfrediana furono enormi: diecimila libri della sezione Letteratura andarono perduti, pari ad un terzo del totale. Percentualmente più grave, benché numericamente più contenuto, il danno nella sezione Ragazzi, che perse circa i due terzi dei propri volumi.

Una ferita che per le sole perdite al patrimonio librario presentò un conto di circa 150mila euro, ai quali vanno sommati i fondi necessari per ripristinare arredi, impianti elettrici e porte esterne. "Danni enormi anche a fronte della straordinaria ondata di generosità che ci ha visti protagonisti", spiega la direttrice Daniela Simonini. Per quanto le bocche rimangano cucite sul fronte delle donazioni dirette alla Manfrediana, l’ammontare dei bonifici nella cui causale era citata la biblioteca si è spinto oltre la soglia dei 100mila euro.

"I nostri lettori troveranno la Manfrediana leggermente cambiata. La sezione Letteratura è attualmente ospitata in Sala Dante, e per il momento non sarà accessibile al pubblico, in quanto è in corso la ricatalogazione dei volumi, che verranno suddivisi in due blocchi: uno per quanto riguarda la letteratura italiana, e uno dedicato invece a quella straniera. Quest’ultima non sarà più divisa secondo la nazionalità degli autori, ma in base a un semplice ordine alfabetico, come accade in varie altre biblioteche". I libri donati da lettori, associazioni, scuole e librerie saranno invece disponibili al prestito fin da subito.

"Nulla cambierà invece nella sezione Saggistica della Sala Dante, e nelle collezioni di arte e storia ospitate ai piani superiori, che manterranno la classificazione attuale e le stesse modalità di prestito".

Riaprirà già lunedì anche l’Aula Magna, mentre le attività rivolte ai bambini saranno momentaneamente dislocate nello Spazio Giovani. "Con la riapertura delle scuole saranno di nuovo disponibili anche le attività per le classi". La Manfrediana, come accaduto anche a tutti i cittadini o le imprese che hanno subito l’allagamento del piano terra, si è dovuta domandare se tornare ad utilizzare i locali alluvionati: "la Sezione Letteratura e quella Ragazzi torneranno al loro posto", conclude SImonini. "Vogliamo poter credere che un’alluvione di quel tipo non farà di nuovo irruzione in biblioteca".

La Manfrediana non osserverà la tradizionale chiusura estiva: fino al 30 agosto sarà aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.30, e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 18.30.

Lunedì alle 17, nel chiostro piccolo, verrà proposta ai bambini della città una lettura ad alta voce.

Filippo Donati