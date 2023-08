Lunedì riapre l’edicola di via Lapi finita sott’acqua

Riapre finalmente lunedì dopo oltre tre mesi di lavoro e impegno, l’edicola di Via Lapi che in occasione dell’alluvione del 16 maggio era finita completamente sott’acqua.

I danni erano stati enormi: merce completamente perduta, ovviamente, ma anche di tipo strutturale.

Ora l’edicola riapre grazie alle donazioni ricevute con una campagna di crowdfunding e tanto lavoro: "Per risparmiare – racconta il titolare, Luca Alvisi –, ho fatto da solo tutto quello che poteva. Ho usato i miei risparmi, ma anche le donazioni della gente che è stata molto generosa, sono gli unici aiuti che ho ricevuto finora. E i problemi che abbiamo incontrato – racconta – sono stati numerosi, anche perché gli artigiani per primi non avevano ovviamente mai fatto interventi di questo tipo, dopo un’alluvione".

Lunedì l’attività, non solo rivendita di giornali, ma un centro che offre servizi a tutto il quartiere, potrà riaprire. Alle 10 la responsabile di Confesercenti, Chiara Venturi, porterà il suo saluto assieme al sindaco Massimo Isola.

Nella foto: l’edicola dopo l’inondazione