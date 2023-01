Lunedì riparte il premio Alberto Sordi al circolo I Fiori

Se queste sono le premesse, la 19esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’ sarà indimenticabile. Sono state ben 51 le domande di partecipazione provenienti da tutta Italia giunte al direttore artistico Pasquale Di Camillo, ma solo 24 sono state scelte per partecipare alla gara. L’ennesima dimostrazione di quanto questo concorso sia diventato importante nel panorama nazionale da quando è stata ideata nel 2003 (soltanto nel 2021 non è stato organizzato causa Covid) e che ha visto esibirsi sul palco faentino artisti diventati poi famosi e presenze fisse di programmi come Zelig o Colorado Cafè. Ancora una volta quindi si preannuncia una competizione di alto livello e molto combattuta che andrà in scena nella sala Kiss del Circolo I Fiori in tre serate: in ciascuna si esibiranno otto artisti. Si parte lunedì poi ci sarà la seconda qualificazione lunedì 16 e l’ultima lunedì 23. I sei finalisti si contenderanno il premio nella finale del 20 febbraio al Teatro Masini, dove verrà proclamato il successore del riminese Alessandro Ciacci (nella foto), vincitore nel 2022. Da questa edizione ci sarà una importante novità. La giuria, composta da attori, giornalisti e autori, sceglierà un solo artista in ogni serata e non due come nelle precedenti edizioni: gli altri tre saranno decisi al termine della selezione conclusiva tra i restanti 21 partecipanti. Una interessante modifica che permetterà a tutti di restare in corsa per la finalissima fino all’ultima selezione. Si parte dunque lunedì alle 21 con i primi otto concorrenti che saranno il bergamasco Daniele Fiamma, il monzese Yuri Primavera, i patavini Mauro Lazzarin e Beniamino Rosà, la coppia romana Mortacci Duo, il romano Gennaro Desio, la bolognese Federica Candela e la milanese Chiara Cherubini. La serata, condotta dal comico Giovanni D’Angella e dalla presentatrice Penelope Landini, avrà come ospite Lorenzo Lanzoni. Il costo del biglietto è di 8 euro, 7 per i soci del circolo. Per informazioni: 338 8821229.

Luca Del Favero