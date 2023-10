Lunghi lavori per coprire il Bidente

Decisi nell’agosto del 1965 i lavori per la trasformazione del canale Bidente in collettore fognario e per la sua copertura iniziarono a metà del 1970 e si conclusero nel ‘71. Il canale costeggiava via Circonvallazione Piazza d’Armi, una strada tracciata verso la fine dell’Ottocento, e sfociava nel Candiano (fu la prima darsena cittadina). Con la tombinatura, che comportò anche lo sradicamento di molti alberi, la sede stradale di via Piazza D’Armi si allargò a 14 metri. Ancora nei primi anni Settanta la via fu interessata dai lavori di rifacimento delle fognature private e dei marciapiedi.

A cura di Carlo Raggi