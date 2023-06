Lungo il Lamone Una falla ancora aperta

Fra le Bocche dei Canali e il ponte Rosso, gli argini del Lamone durante la piena del 16 e 17 maggio hanno rovinosamente ceduto in due punti: uno squarcio di una trentina di metri a ridosso del quartiere dell’ex Orto Bertoni poco oltre il vecchio depuratore e una più ridotta voragine, una decina di metri, un chilometro più a valle, a ridosso del muro perimetrale posteriore del cimitero. La prima rotta, che ha provocato l’inondazione del quartiere, di strade e case al di là di via Firenze e del cimitero, è stata sanata e l’argine ricostruito oltre una settimana fa dagli uomini e dai mezzi del Genio militare; l’altro squarcio, a ridosso del cimitero, è invece ancora sorprendentemente aperto. Certo, il pelo dell’acqua è ben in basso, di parecchi metri rispetto alla voragine e al piano della strada che corre attorno al perimetro cimiteriale, ma basterebbe una piena anche contenuta e da quel varco nell’argine l’acqua uscirebbe a fiotti.

Proprio da quella rotta venti giorni fa è uscita l’acqua che ha inondato, oltre al cimitero, il centro Marconi e aree adiacenti. Una dimenticanza? Sembrerebbe assurdo. Si è forse voluto date priorità alle tante altre falle lungo il Lamone? Forse che questa è diversa? Non è importante il motivo, ma è il semplice dato di realtà che appare razionalmente inspiegabile non fosse altro per le ripetute previsioni di pioggia di qui a fine mese. Una camminata sull’argine del Lamone dal cimitero verso monte porta anche ad altre scoperte. A neppure duecento metri è inquietante la lunga crepa longitudinale che taglia a metà l’argine e che appare ampliata rispetto a venti giorni fa. Le future piogge non possono che erodere ulteriormente l’argine in profondità e renderlo fragile. A causa delle tante anse del fiume, il percorso lungo l’argine fra il cimitero e le Bocche dei Canali si sviluppa per oltre tre chilometri. Ebbene, sono almeno tre i punti in cui sulla sponda sinistra del fiume la piena ha accatastato vere e proprie montagne di legname, mentre numerosi sono gli alberi sradicati dalla forza della corrente che giacciono di traverso al corso d’acqua.

È ragionevole ritenere che la pulizia del fiume non debba riguardare solo le prossimità dei ponti e delle chiuse (come a Errano), ma debba interessare tutto il corso, posto che è ben intuibile quale fine farebbero quelle montagne di legna alla prossima piena. Nel tratto alle spalle del quartiere Orto Bertoni il fiume scorre aperto, la sponda sinistra reca tracce di orti, l’altra appare invece in più punti pericolosamente (per alcune abitazioni) erosa. A breve distanza da qui, verso monte il Lamone aveva anche tracimato e in un punto in particolare la parte esterna dell’argine era stata erosa: è stata rifatta. Ma se dalle cantine e dalle abitazioni del quartiere finalmente acqua e fango sono stati tolti e le strade ormai dei tutto ripulite, il parco Baden Powell è ancora in parte inondato per la felicità degli uccelli acquatici, delle zanzare e delle rane e per il resto ricoperto di fango. E i quarantennali (e anche più) alberi non sembrano di quelle specie che possano vivere a lungo negli acquitrini.

Carlo Raggi