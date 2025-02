Lungo la Romea l’oleodotto per Porto Tolle

All’inizio degli anni Ottanta a Ravenna e in Regione ci fu un ampio dibattito in relazione al progetto per la costruzione dell’oleodotto che avrebbe collegato l’area portuale, in particolare i depositi di petrolio della raffineria Sarom, con la centrale termoelettrica di Porto Tolle. In particolare il dibattito era incentrato sul percorso della conduttura per salvaguardare l’ambiente pinetale e gli interessi del turismo. La scelta del tracciato, di 90 km, fu il risultato di un compromesso fra Regione, comuni, province ed Enel: per quanto possibile l’oleodotto affiancò la statale Romea.

A cura di Carlo Raggi