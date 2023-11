"Lungomare a Pinarella, a breve il cantiere"

Tempo di bilanci di fine anno e progetti sul tavolo in vista del 2024. Il sindaco di Cervia Massimo Medri racconta le principali opere dell’anno che si sta per concludere e annuncia cosa c’è sul tavolo.

Sindaco, lei ha ufficializzato che non si ripresenterà. Il Pd ha un nuovo candidato, Mattia Missiroli, cosa ne pensa?

"Ho appoggiato Mattia anche in passato, inoltre è stato il coordinatore della mia campagna elettorale nel 2019. Ho sempre apprezzato di lui la sua indipendenza e autonomia di pensiero, anche rispetto alle aggregazioni politiche. Una persona che si è sempre battuta per le sue idee quando non era il comune pensare, e questo gli fa onore e lo rende un candidato credibile per tutta la città".

Parliamo di opere pubbliche. Quali in fase di avvio e quali verso la conclusione?

"In questi anni sono state tante le opere che questa amministrazione ha portato avanti. Abbiamo inaugurato a Pinarella la nuova piazza Premi Nobel e il parco attrezzato per i bambini vicino alla Conad. A breve partiranno i lavori per il nuovo lungomare di Pinarella, mentre concluderemo prima della prossima stagione estiva quello di Milano Marittima. Al via anche i lavori di rifacimento dell’ex casa del vivaio che diventerà la nuova sede di Cervia Ambiente. Partiranno i lavori per il recupero della vecchia idrovora "della Bova" che diventerà il Museo delle Acque, e la ciclabile dell’Anello del Sale. Presto ci sarà anche l’avvio dei lavori per la piazza Verde di Castiglione di Cervia e le procedure per il primo stralcio del Parco Urbano".

Il 2024 si annuncia ricco di eventi sportivi e sono attese migliaia di presenze.

"Quest’anno avremo oltre agli ormai consolidati eventi come Ironman, Granfondo del Sale, Triathlon, Festival degli Aquiloni, anche nuovi eventi internazionali come il passaggio del Tour de France, che percorrerà tutte le località balneari cervesi da Tagliata a Milano Marittima e qui, nella nostra località l’inizio della competizione. Oltre agli Open di Golf, la manifestazione italiana più importante di questo sport, che dopo il successo della Rider Cup di Roma e l’entusiasmo sollevato ci si aspetta ancora più partecipata degli scorsi anni. Stiamo anche lavorando per portare un importante evento di Tennis".

Le Saline di Cervia come stanno dopo l’alluvione?

"Presenteremo importanti novità il 5 dicembre in un evento al teatro comunale. Abbiamo e stiamo lavorando duramente perché Cervia diventi a tutti gli effetti la città del sale. È stato fatto già molto e bisogna continuare sulla strada tracciata, implementando le progettualità".

Le basi per la prossima stagione turistica?

"Intanto è nata la Fondazione ‘Cervia In’, importante novità nel panorama turistico regionale. Sicuramente i grandi eventi primaverili e di fine giugno daranno una buona spinta alla stagione. Speriamo che le questioni internazionali non creino ulteriori criticità e che la nostra economia non subisca ulteriori frenate. In questa stagione più che in tutte le altre, abbiamo constatato che il reale problema è la minor permanenza e la capacità di spesa".

Quella cervese è una comunità che si è sempre spesa per la beneficenza e la solidarietà.

"Cervia è sempre stata una città di cuore, grazie anche a diverse realtà del territorio che hanno contribuito a far diventare questa località una città dove nessuno si è mai voltato dall’altra parte. Lo abbiamo visto concretamente sia con l’esperienza del Covid, che dell’ alluvione. E come amministrazione non ci resta che ringraziare ogni giorno queste realtà. Tra questi Cervia Social Food".

Ilaria Bedeschi