Lungomare a Pinarella, lunedì ripartono i lavori

Ripartono lunedì prossimo i lavori di rigenerazione e completamento del lungomare di Pinarella – Tagliata. Un intervento da oltre 5 milioni e mezzo il cui progetto è stato presentato martedì sera. I lavori riprenderanno dopo la pausa estiva, con gli interventi di rifacimento della linea dell’acquedotto e degli allacciamenti, che dureranno circa 45 giorni, per poi proseguire con le depavimentazioni e la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, le nuove pavimentazioni, le aiuole per finire con l’installazione degli arredi. I tratti interessati da questa seconda tranche degli interventi, che verranno realizzati in contemporanea dalle tre ditte individuate dal raggruppamento temporaneo aggiudicatario dell’appalto, sono: via Sicilia - via Caserta, via Mezzanotte - via San Marino e via San Marino - via De Amicis.

Dopo avere completato questi tratti, gli interventi si concentreranno sul rifacimento dei piani viabili delle traverse a mare delle vie Sicilia, Mezzanotte, Piemonte ed Emilia. Durante l’esecuzione dei lavori saranno previste modifiche alla viabilità, che verranno comunicate con largo anticipo. Le zone interessate dai cantieri subiranno infatti una chiusura al traffico, al fine di consentire alle imprese di lavorare in sicurezza, lasciando comunque ai residenti, alle attività e ai mezzi di soccorso la possibilità di transito. Al progetto, i cui lavori sono già stati parzialmente realizzati in alcuni tratti tra l’autunno 2023 e la primavera 2024, verranno apportate alcune modifiche.

In particolare nei tratti compresi tra viale Sicilia e via Caserta e tra via San Marino e viale De Amicis, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare un piano viabile al fine di realizzare un nuovo spazio di aggregazione per eventi e iniziative pubbliche. E’ intenzione dell’amministrazione che dalla prossima estate questo spazio possa diventare un anello di congiunzione per mettere in connessione spiaggia, pineta e abitato, attraverso soluzioni che migliorino la vita di chi risiede, opera e frequenta questo territorio e ne aumentino l’attrattività turistica. Per ottenere l’obiettivo dovranno essere realizzate alcune modifiche della mobilità, come lo spostamento del traffico pesante e del trasporto pubblico locale sulla viabilità parallela di viale Abruzzi, tranne nel tratto compreso tra via San Marino e via Piemonte e dovranno essere adottate soluzioni per la riduzione della velocità, oltre all’istituzione di isole ztl stagionali o serali nei tratti deputati a diventare spazi di aggregazione, al momento al vaglio dei tecnici per valutarne la fattibilità.

Ilaria Bedeschi