Lungomare di Pinarella, il cantiere riparte a ottobre

Terminata la pausa estiva con i cantieri sospesi per favorire gli spostamenti del flusso del carico turistico, nelle prossime settimane è prevista la loro graduale riapertura insieme alla messa in programma di diversi interventi pubblici sul territorio. Per quanto riguarda il nuovo lungomare di Pinarella-Tagliata "i lavori ripartiranno da viale Italia indicativamente a metà ottobre", spiega l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. L’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana del waterfront di Pinarella-Tagliata è finanziato nell’ambito del Pnrr per un importo pari a 5 milioni e 500mila euro e dovrà essere terminato entro il 25 marzo del prossimo anno.

Si prosegue con un altro cantiere importante e cioè quello della rotatoria nell’intersezione fra viale Milano e viale Di Vittorio, che salvo imprevisti si concluderà a metà giugno. L’intervento ha l’obiettivo di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione SS16. Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie, con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale. Il costo complessivo, a carico del Comune, è di 420.000 euro. A breve "ci sarà un intervento di Hera nei sottoservizi e poi entro novembre tutto il lavoro sarà concluso nel suo complesso" prosegue l’assessore Boschetti.

In tempo per la nuova stagione teatrale è in corso in queste settimane il rifacimento della facciata e delle decorazioni delle colonnine del teatro comunale Walter Chiari. Ieri sono invece ricominciati i lavori di asfaltatura sulla fascia costiera. Si parte a Pinarella, con il rifacimento del manto stradale di viale Tritone, nel tratto compreso tra viale Europa Unita e via Caduti per la Libertà. Oggi, giovedì 5 settembre, iniziano poi i lavori di asfaltatura di viale Titano, nel tratto compreso tra viale De Amicis e via Minerva. Per permettere l’esecuzione degli interventi potrebbero verificarsi disagi alla circolazione. Gli interventi dovrebbe concludersi venerdì 6 settembre, salvo imprevisti. Sono inoltre iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nelle zone in prossimità delle scuole, in vista della ripresa delle lezioni.

"Dopo i lavori nell’entroterra, ripresi negli scorsi giorni, è ora la volta degli interventi sulla fascia costiera. Iniziamo da due delle numerose zone che hanno bisogno di sistemazione: i tratti di viale Tritone e viale Titano sono strade di grande afflusso, alle quali abbiamo dovuto dare la priorità rispetto agli ulteriori lavori che faremo prossimamente e di cui daremo tempestiva comunicazione" conclude l’assessore Mirko Boschetti.

Ilaria Bedeschi