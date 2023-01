Lungomare, è tempo di progetti

Saranno pronti a breve, presumibilmente entro la prossima settimana, i progetti preliminari del water front di Pinarella e Tagliata e finalmente si potrà avere un quadro più preciso di come sarà valorizzata l’area sud del comune nella fascia dietro gli stabilimenti balneari. L’opera di riqualificazione e rigenerazione urbana di quello che sarà il nuovo lungomare di Pinarella e Tagliata, è stata inserita nel programma triennale dei lavori 2022-2024 per un importo di 5 milioni di euro. La copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse del Pnrr, che saranno introitati dall’amministrazione in varie tranche entro il 2026: oltre 600mila euro lo scorso anno, nel 2023 1,5 milioni, 1,2 nel 2024 e 800mila gli anni successivi. L’amministrazione investirà invece una piccola somma: appena 6.410 euro che deriveranno dall’avanzo di bilancio. Nel frattempo, un primo contributo di 500mila euro, pari al 10% del finanziamento ottenuto, è già stato versato nelle casse comunali per l’avvio di opere indifferibili. Il progetto definitivo ed esecutivo è in fase di elaborazione dallo Studio Associato Stradivarie Architetti Associati di Trieste, da I-Dea Srl di Imola e dallo Studio Ingegneria Ing. Marcello Casadio di Lugo, che hanno formato un raggruppamento temporaneo di professionisti, mentre i servizi di ingegneria finalizzati alla verifica preventiva sono stati assegnati allo studio Cober di Verghereto per 26mila euro. Ci sono molte aspettative fra cittadini e operatori per la realizzazione di questa grande opera che dovrebbe segnare la ripartenza nella valorizzazione delle due località costiere, non solo in termini turistici ma più in generale nel decoro e nella qualità dei servizi e dell’ambiente nel territorio urbano. C’è dunque tanta attesa per la visione del progetto, in particolare per verificare come sarà valorizzata e tutelata la pineta che costeggia tutta la fascia marina da Tagliata fino al viale De Amicis di Pinarella, un polmone verde che rappresenta la peculiarità ed il fiore all’occhiello delle due frazioni frequentate soprattutto da famiglie con bambini. I lavori, che interesseranno anche il viale Italia, dovrebbero essere propedeutici all’avvio di un nuovo corso anche per la zona colonie, che versa ormai da troppo tempo in una situazione di assoluto degrado. Un segnale positivo è arrivato nell’ultimo anno con l’acquisto all’asta da parte di privati di alcune colonie in disuso da anni.

Rosa Barbieri