Lungomare, lunedì al via il primo stralcio

Inizierà lunedì la prima parte di lavori per la realizzazione del nuovo lungomare di Pinarella-Tagliata. Parliamo di un progetto che ha un importo complessivo di 5 milioni di euro, tutti coperti da fondi Pnrr. L’intervento andrà avanti fino a maggio per poi interrompersi durante la stagione estiva, evitando così di avere cantieri aperti con i turisti in città. Questa prima parte di intervento è stata anche pensata per facilitare il percorso in occasione del km 0 del Tour de France che coinvolgerà Cervia il 30 giugno 2024. In generale, il programma dei lavori prevede la realizzazione dell’intervento in viale Italia nel tratto compreso tra la via Sicilia e il viale De Amicis e l’utilizzo di un’area all’interno del parcheggio sterrato posto su via Tritone in angolo con la via Caduti per la Libertà per lo stoccaggio di materiali e mezzi; questo dal 20 novembre 2023 al 31 dicembre 2025. In occasione dell’inizio dei lavori è stata emessa anche una ordinanza con modifiche alla viabilità. I lavori, infatti, prevedono l’occupazione totale o parziale dei marciapiedi e della carreggiata stradale, pertanto occorre prevedere l’istituzione delle regolamentazioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza del cantiere e della circolazione stradale. Fino al 31 dicembre 2025 all’interno del parcheggio sterrato posto su via Tritone in angolo con la via Caduti per la Libertà sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito.

Sul tratto del viale Italia, compreso fra il viale Sicilia e il viale De Amicis, e su tutte le vie comprese all’interno del perimetro formato dall’Arenile Demaniale, via Pinarella, viale Sicilia e viale De Amicis istituito il divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito temporaneo, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione di lavori che per loro natura o per tecniche di lavorazione esigono la occupazione totale o parziale delle carreggiate; divieto di transito temporaneo, ad eccezione dei residenti, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione di lavori che per loro natura o per tecniche di lavorazione esigono la occupazione parziale delle carreggiate e che consentono il passaggio di pochi veicoli in totale sicurezza; riduzione della carreggiata e obbligo di passaggio su di una sola corsia, nelle strade regolamentate a senso unico di marcia che presentano una larghezza tale da permettere il transito per file parallele; senso unico alternato, nelle strade regolamentate a doppio senso di marcia.

Ancora: dare la precedenza, nelle strade limitrofe al viale Italia, regolamentate temporaneamente al fine di garantire i percorsi alternativi. Il traffico veicolare verrà deviato, in base all’avanzamento dei lavori, sulle strade adiacenti ai tratti delle strade interessate. L’area litoranea delle frazioni di Tagliata e Pinarella, comprendente il lungomare, la pineta e il viale Italia e necessita da tempo di un intervento che riqualifichi la zona, rendendone più agevole e gradevole la fruizione.

Ilaria Bedeschi