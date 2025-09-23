Lungomare, riprendono i lavori. Sarà rifatta una parte di viale Italia

Dopo la pausa estiva riprenderanno lunedì i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del lungomare tra Pinarella e Tagliata, sospesi ad aprile per non interferire con le attività economiche e commerciali presenti nell’area. I lavori del water front di Pinarella e Tagliata serviranno per il completamento di viale Italia a Pinarella. Il termine dei lavori, iniziati nell’autunno del 2023, è previsto per la fine dell’anno per un costo complessivo di 5.500.000 euro finanziato dal Pnrr. "Questo progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione per consentire la rigenerazione e la riqualificazione del lungomare di Pinarella e Tagliata", spiegano il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti.

I lavori prevedono il rifacimento di viale Italia - da viale Piemonte e viale San Marino - dove la percorrenza è a doppio senso di marcia, e da viale Emilia a viale De Amicis, oltre al rifacimento degli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia e alla realizzazione delle aiuole ornamentali su tutto il viale. Il tratto finale, tra viale Emilia e viale De Amicis, a Pinarella, verrà realizzato a raso e con l’uso dell’asfalto colorato, come nel tratto precedente.

Questo nuovo materiale, oltre a migliorare la visibilità dell’asse viabile, garantirà soprattutto una riduzione della temperatura percepita. Negli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia si procederà all’eliminazione dell’asfalto e alla ripavimentazione con materiali naturali e permeabili, per garantire un miglioramento del comfort visivo e termico e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Durante l’esecuzione dei lavori saranno previste modifiche alla viabilità. Le zone interessate dai cantieri subiranno infatti una chiusura al traffico.

i.b.