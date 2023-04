L’Unione cerca un esperto giuridico

Nuovo bando dell’Unione della Romagna Faentina alla ricerca di una figura professionale a tempo pieno e indeterminato. Si cerca un Esperto o Esperta giuridico-amministrativo per l’ambito dei servizi generali da assegnare all’Ufficio del Giudice di Pace a Faenza. Oltre a presidiare le attività relative ad atti, provvedimenti, procedimenti amministrativi e contabili complessi, si occuperà di assistere il Giudice in udienza, formare e conservare i fascicoli di causa, curare le comunicazioni e i rapporti con il pubblico. Per partecipare è necessario essere laureati in Giurisprudenza oppure essere laureati e avere un’esperienza di almeno 18 mesi presso uffici giudiziari. Il bando scade il 22 maggio alle 13. La domanda può essere presentata solo on line e con lo spid. Per informazioni il sito è romagnafaentina.it.