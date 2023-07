L'Unione della Bassa Romagna promuove lavoro e inclusione per persone disabili

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato una misura per promuovere e sostenere il diritto al lavoro e all’inclusione lavorativa di persone con disabilità sul proprio territorio. L’avviso prevede la possibilità di assegnare contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per le persone disabili, residenti in uno dei Comuni dell’Unione. La domanda dovrà pervenire, con le modalità indicate nel bando, entro le 12 dell’11 agosto alla segreteria dei Servizi sociali dell’Unione. Informazioni: www.labassaromagna.it.