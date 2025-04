L’unione fa la forza, anche tra classi diverse

Nei mesi scorsi le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Sacro Cuore di Lugo hanno partecipato a diversi progetti di verticalità, pensati per coinvolgere varie classi. Ad esempio, su proposta della professoressa di scienze, alcune classi della primaria e della secondaria di primo grado, divise in piccoli gruppi in cui i grandi ricoprivano il ruolo di tutor per i più piccoli, hanno svolto insieme diversi esperimenti nell’aula di scienze, visto che stanno studiando alcuni argomenti in comune. In un’altra occasione gli studenti della secondaria di primo grado hanno accompagnato i bambini della primaria nel laboratorio di informatica per affiancarli nella scoperta dell’uso del computer e proporgli alcuni giochi che avevano preparato appositamente per loro. Ancora, prima delle vacanze natalizie, gli alunni e le alunne della primaria e della secondaria di primo grado hanno realizzato insieme un libricino di favole inventate, scritte e illustrate da loro.

Il lavoro è stato poi impaginato e stampato dai più grandi, gli studenti della classe terza, e infine consegnato come regalo di Natale ai bimbi della scuola dell’infanzia, che lo hanno molto apprezzato.

Questi progetti hanno consentito a tutti di vivere momenti molto belli di crescita, in cui grandi e piccini hanno potuto conoscersi meglio, aiutarsi a imparare e allo stesso tempo divertirsi molto.

Classe 1A Francesco, Diego, Edoardo, Filippo, Leonardo, Nayka, Sean, Matteo, Bianca e Davide