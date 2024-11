L’Unione Faentina sarà alla manifestazione: "Bisogna collaborare"

I Comitati degli Alluvionati della Unione della Romagna Faentina aderiscono alla manifestazione, in programma domenica dalle 10 in Piazza del Popolo, dei cittadini ravennati colpiti dalle alluvioni, organizzata dai Comitati degli alluvionati di Ravenna e Provincia.

Gli obiettivi della presenza dei Comitati degli Alluvionati della Unione della Romagna Faentina, come spiegano in una nota, sono diversi, e spaziano dalla solidarietà alla proposta di collaborazioni per effettuare interventi nei territori alluvionati.

"Vogliamo testimoniare con la nostra presenza la solidarietà, la comunione di intenti e la vicinanza dei Comitati aderenti al Coordinamento di Faenza ai Comitati di Ravenna ai quali ci unisce un lungo percorso comune – spiegano i Comitati della Romagna Faentina –. Sottolineeremo ancora una volta con forza la assoluta necessità di un drastico cambio di passo sotto il profilo della progettazione, della direzione e della effettuazione degli interventi post emergenza nei territori alluvionati. Metteremo in evidenza la necessità di una collaborazione stretta nell’ambito di una visione ’di bacino’ entro la quale sviluppare strategie di prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza sul fronte del rischio idraulico, visione che può trovare realizzazione solo nel contesto, appunto, di un efficace coordinamento fra tutte le forze in campo".

Nella foto, una recente manifestazione a Faenza.