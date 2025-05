"L’università cresce. E ora due interventi cruciali per il futuro"

Il capolista dell’Edera Giannantonio Mingozzi ha fatto visita alla dirigenza e alla presidente della Fondazione Flaminia, Mirella Falconi, per complimentarsi degli ottimi risultati ottenuti dal Campus di Ravenna e per discutere delle sfide future dell’Università.

"Mi fa piacere – ha commentato l’esponente del Pri a latere dell’incontro – che la crescita dell’università oggi si avvalga di un dipartimento molto importante come quello di Medicina e di due interventi cruciali per il Campus. Il primo, appena iniziato, è lo studentato nell’Isola San Giovanni e il secondo, che speriamo si concluda presto, è l’ampliamento della sede di Scienze Ambientali. Mi auguro anche che l’ex museo Tamo entri presto nelle disponibilità del Comune e diventi quindi un’ulteriore sede possibile per l’insegnamento".