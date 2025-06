L’Università si potenzia. Cinque nuovi laboratori per mosaici e affreschi

Cinque nuovi laboratori del corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei Beni culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna, sono stati inaugurati ieri al Museo Classis. Un laboratorio è dedicato ai mosaici antichi, due ai materiali lapidei, stucchi e affreschi, un altro alle leghe e ai metalli e un ulteriore ai materiali ceramici e vitrei. Dotati delle più moderne attrezzature tecnico - scientifiche, gli spazi sono in realtà funzionanti da marzo, ma ieri è avvenuta la presentazione ufficiale, mentre gli studenti erano già al lavoro al loro interno.

L’utilizzo dei laboratori da parte dell’Università di Bologna rientra nell’ambito di un accordo attuativo tra il Dipartimento di Beni culturali e la Fondazione Parco Archeologico di Classe – RavennAntica siglato nel 2024, all’interno di una più ampia convenzione quadro tra Ateneo e Fondazione.

All’interno di ogni laboratorio lavora fino a un massimo di cinque studenti, come richiesto dal decreto interministeriale che prevede un rapporto docenti/studenti di uno a cinque. "Nel corso dei cinque anni – ha spiegato ieri la coordinatrice del corso, Barbara Ghelfi – si arriva a un totale di circa cinquanta studenti". Ma la richiesta è ben superiore, ogni anno infatti arrivano fino a trenta richieste e il corso costituisce una forte attrattiva per ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. "Al termine dei cinque anni – ha proseguito Ghelfi – gli studenti diventano restauratori abilitati e trovano lavoro subito".

Per la direttrice del Dipartimento di Beni culturali, Anna Chiara Fariselli, l’accordo rappresenta "un’importante testimonianza dei rapporti di piena collaborazione tra l’Alma Mater e gli enti di cultura attivi nel Campus di Ravenna, come RavennAntica, oltre ad essere un’opportunità concreta per i nostri studenti/restauratori in formazione di entrare immediatamente a contatto con il mondo della tutela e della valorizzazione museale, aspetto che costituisce un comparto irrinunciabile rispetto alla missione pubblica del Dipartimento di Beni Culturali". Durante la presentazione dei laboratori gli studenti hanno continuato a lavorare su reperti di varie epoche, mentre gli iscritti ai primi due anni erano intenti, attraverso simulazioni, a imparare a conoscere materiali e tecniche. Nel frattempo altri studenti ancora, in questi giorni, sono impegnati sul campo, ad esempio a Porretta Terme, al Grottino Chini, e alla Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi.

All’inaugurazione di ieri è intervenuto anche Giuseppe Sassatelli, presidente della Fondazione RavennAntica.

"La collaborazione con l’Università – ha sottolineato – ha da sempre costituito un punto strategico per lo sviluppo dei progetti della Fondazione, a partire dagli scavi fino agli allestimenti museali. L’accordo con il Dipartimento di Beni culturali rafforza il legame tra queste due istituzioni. L’inaugurazione di questi laboratori didattici evidenzia inoltre come il Classis non sia un semplice contenitore di materiali, ma si configuri come luogo vivo, un centro dinamico di ricerca e formazione".

Annamaria Corrado