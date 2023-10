L’Uoei Faenza premia i soci speciali: fedelissimi da cinquanta e venticinque anni

Tempo d’autunno e di pranzo sociale per l’U.o.e.i. Faenza, l’associazione attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero che iniziato i festeggiamenti per i 111 anni dalla fondazione (1 novembre 1912) con il pranzo sociale al ristorante “Monte Brullo” a Santa Lucia di Faenza. Pier Giorgio Gulmanelli, presidente della sezione manfreda dell’U.O.E.I. e Martina Laghi assessore allo sport del Comune di Faenza, hanno premiato Domenico Zanzi che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione ininterrotta e consegnato riconoscimenti anche a 7 soci che hanno festeggiato le nozze d’argento con l’associazione: Francesca Bravaccini, Gilberto Casamenti, Fiorella Ciani, Luigi Galeotti, Norma Galeotti, Loredana Ghetti, Daniela Savorani.

L’assessore Laghi ha sottolineato il “valore di associazioni come l’U.O.E.I. per la vita della comunità grazie all’attività che accompagna il passaggio delle generazioni”.

La giornata, iniziata con una visita guidata in centro città al Duomo di Faenza, si è conclusa con la presentazione del programma della 56esima edizione della “Festa della Montagna”, che si svolgerà dal 9 al 11 novembre in una nuova sede, l’Aula Magna della scuola media Europa.