L’Uoei ha festeggiato i soci doc . Presentata la Festa della Montagna

Tempo d’autunno e di pranzo sociale per l’U.o.e.i. Faenza, l’associazione attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero che iniziato i festeggiamenti per i 112 anni dalla fondazione (1 novembre 1912) con il pranzo sociale al ristorante “Monte Brullo” a Santa Lucia di Faenza. L’assessora allo sport Martina Laghi ha partecipato all’evento durante il quale Pier Giorgio Gulmanelli, presidente della sezione manfreda dell’U.o.e.i. ha premiato Daniela Piazza che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione ininterrotta e consegnato riconoscimenti anche a otto soci che hanno festeggiato le nozze d’argento con l’associazione: Valeria Braccioli, Gino Covizzi, Rosanna Gardella, Paolo Mazzotti, Stefano Neri, Mauro Spada, Raul Ivo Tassinari, Anna Maria Vignoli.

La giornata, iniziata con una visita guidata dalla professoressa Luisa Renzi alla Pinacoteca Comunale di Faenza, si è conclusa con l’anticipazione del programma della 57esima edizione della ’Festa della Montagna’, che si svolgerà dal 7 al 9 novembre al teatro Masini e all’Aula magna della scuola media Europa.

’Esplorare e conoscere’ è il titolo che fa da filo conduttore all’evento composto da tre serate ricche di ospiti. Giovedì 7 novembre con la conferenza ’Oltre l’orizzonte’ al Masini sarà protagonista la guida alpina Hervè Barmasse, scalatore e divulgatore (noto per le sue partecipazioni al programma ’Il Kilimangiaro’) su RAI 3, tra i più raffinati interpreti dell’alpinismo moderno, scrittore pluripremiato. Si tratta di una presenza eccezionale per la città di Faenza e la Romagna intera.

Alla rassegna si affiancherà la mostra di quadri e fotografie ’Raccontare montagna’ con vari artisti tra cui Luigi Dal Re, che cura l’immagine della brochure ufficiale e l’allestimento alla Galleria Comunale d’Arte dal 5 (inaugurazione alle ore 18) al 14 novembre.