Luoghi del cuore. Il rio Rovigo è ventesimo

Clamorosa rimonta per il rio Rovigo che si piazza primo luogo toscano del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. La candidatura – arrivata in extremis per salvare il torrente dalle tonnellate di rifiuti riemerse dalla discarica fantasma di Palazzuolo sul Senio –, ha fatto registrare un risultato straordinario in appena 48 ore. Grazie a 11.093 voti, le acque del Rovigo si piazzano al 20esimo posto della classifica nazionale. Superato il primo scoglio, ora i promotori stanno pensando di formare un comitato per accedere poi ai fondi previsti dal Fai. Intanto oggi almeno trenta volontari sono attesi a Firenzuola con l’attivazione della colonna mobile della Protezione civile per ripulire il torrente dopo ordinanza ad hoc del Comune. L’appuntamento è alle 8.30 al magazzino comunale in via degli Alpini.