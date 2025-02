Luoghi del Cuore, la Commenda conquista voti

La spinta della Nott de Bisò e l’impegno dei volontari del Borgo Durbecco hanno consentito alla chiesa della Commenda di guadagnare oltre 1800 voti, scalando così le posizioni nella classifica de ‘I luoghi del cuore’, campagna promossa dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano. Attualmente grazie alle 1831 preferenze la chiesa situata all’interno del complesso della Commenda, occupa la 112esima posizione su scala nazionale, ed è il sesto luogo per preferenze in Regione. Al primo posto nel ravennate c’è il Santuario Mariano della Madonna del Pino di Cervia, che ha raccolto ben 8554 preferenze.

Sempre a Faenza, ma decisamente più distaccati, risultano anche la Biblioteca Comunale Manfrediana e Palazzo Laderchi. Tornando alla Commenda, la candidatura è stata avanzata dal Borgo Durbecco, circolo rionale che trova sede nell’antico complesso situato in piazza Fra Sabba da Castiglione. I rionali si sono impegnati nella campagna di promozione della chiesa: "L’obiettivo è raggiungere entro l’inizio di aprile 2500 firme" ha spiegato Marco Solaroli, uno dei promotori dell’iniziativa per il Borgo. Se la chiesa della Commenda si classificherà tra i primi luoghi a livello nazionale potrà essere destinataria di un progetto di restauro con relativo contributo economico. La soddisfazione per l’andamento della raccolta firme è al momento tanta, sebbene manchi ancora uno sforzo per raggiungere la quota delle sottoscrizioni richieste. 5 della Commenda – come aveva specificato Solaroli – è l’edificio religioso più antico della città, ed è anche per questo che riteniamo di doverla valorizzare". Già nei mesi scorsi si erano tenute una serie di iniziative che avevano interessato la Commenda come per esempio le visite nel corso delle giornate Fai di primavera.

"Il complesso della Commenda – si legge nella descrizione dei luoghi del cuore –, è costituito dalla chiesa e dai locali del chiostro. È il risultato di ampliamenti e sovrastrutture da un primo nucleo dell’Ospizio del S. Sepolcro (inizi XII secolo), eretto per la cura dei pellegrini diretti in Terra Santa. Fu chiesa, residenza e sede amministrativa dei Cavalieri Gerosolimitani, ora Cavalieri di Malta, eretto a Commenda nella seconda metà del XV secolo. La sua fama è legata particolarmente alla personalità del nobile commendatario Fra Sabba da Castiglione (1480-1554), che qui visse dal 1518 fino alla morte. Provvide a una profonda ristrutturazione del chiostro e delle sale che vi prospettano, e commissionò affreschi notevoli per la chiesa attigua: nell’abside, quello di Girolamo da Treviso (1533), mentre nella parete sinistra vi è l’affresco, monocromo e di grande finezza, commissionato da Fra Sabba a Francesco Menzocchi (1545-46) per il proprio sepolcro. La chiesa, ad unica navata, conserva l’aspetto romanico". Fu bombardata nella seconda guerra mondiale, con conseguenti danni al campanile e alla casa canonica. Ancora oggi è un luogo di culto consacrato che fa parte della parrocchia di S.Antonino.

d.v.