Luoghi di memoria. Tour con la Pro loco

Sono otto le ‘tappe della Memoria’ individuate a Faenza dalla Pro loco, tappe che in buona parte saranno oggetto della visita guidata ‘Per non dimenticare’, in programma oggi alle 15 con ritrovo al Voltone della Molinella.

Si parte con il grande piatto in ceramica prestato dal Liceo Ballardini-Torricelli ed esposto in questi giorni nella vetrina della Pro loco. Si tratta del saggio di fine-corso eseguito nel 1937, a Faenza, dal giovane studente ebreo tedesco Werner Jacobson. Le altre tappe saranno: il monastero di Santa Chiara con la pietra di inciampo e gli effetti personali di Amalia Fleischer; il tempietto della Memoria sul lungofiume, restaurato nel 2002 dagli studenti del ‘Ballardini’, con i nomi dei lager europei e tutti i simboli dei detenuti; il vicino ponte della memoria eretto dalla Brigata Ebraica in meno di tre mesi dal febbraio ai primi di aprile 1945; il museo Argylls Romagna di via Castellani con una sezione sulla Shoah tra reperti evocativi e tre preziosi d’epoca.

Partecipazione gratuita. Prenotazioni tel. 0546.25231.