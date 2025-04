"L’uomo che arrestò Mussolini". Un libro sul colonnello Frignani

Nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione della provincia di Ravenna, sabato si terrà alle 17.30 alla sala Spadolini della biblioteca Oriani, la presentazione del volume di Mario Avagliano “L’uomo che arrestò Mussolini. Storia dell’ufficiale dell’Arma Giovanni Frignani dalla Grande Guerra alle Fosse Ardeatine“ (Marlin Editore 2025).

Il volume, appena uscito è già alla prima ristampa, racconta in modo esaustivo, sulla base di un ricco apparato documentario, la vita e la drammatica vicenda del ravennate Giovanni Frignani, medaglia d’oro al valor militare, il tenente colonnello dei carabinieri che ebbe l’incarico di arrestare Mussolini il 25 luglio 1943 e che divenne in seguito uno degli animatori della rete clandestina di resistenza dell’Arma. Arrestato dalla Gestapo, richiuso nell’infame carcere di via Tasso e sottoposto a orribile torture, fu assassinato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

Con l’autore, giornalista e storico, uno dei massimi studiosi della resistenza militare italiana, interverranno il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dei carabinieri, il direttore dell’istituto storico della resistenza Giuseppe Masetti e il direttore della fondazione Casa Oriani Alessandro Luparini. Sarà inoltre presente il nipote di Giovanni Frignani.