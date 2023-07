L’uomo che si è costituito indagato per omicidio stradale

Risulta indagato, al momento, solo per omicidio stradale l’uomo che si è presentato ai carabinieri in relazione alla morte di Stefano Quarneti, 71 anni, ritrovato sabato lungo la Casolana, nei pressi della baracchina ai margini del comune di Riolo. Il corpo si trovava lì probabilmente da domenica 16 quando era stato dato l’allarme per la sua scomparsa. L’indagato è una persona di più di 50 anni, residente nella vallata, che ha detto che visto il buio, pensava di aver investito un animale. Il corpo di Quarneti era stato sbalzato nella fitta vegetazione e anche persone giunte dalla baracchina dopo aver sentito un forte rumore, hanno raccontato di non aver trovato nulla.

La macchina dell’indagato era stata parcheggiata nella cittadina dove risiede l’uomo, con i chiari segni dell’incidente. Dopo che l’uomo si è presentato ai carabinieri, la vettura, un’auto di grande dimensioni, tipo pick up, è stata prelevata per accertamenti. La ricostruzione esatta di quanto accaduto è complicata dal fatto che fra l’incidente e il ritrovamento del corpo è passata una settimana. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dal pm Lucrezia Ciriello.