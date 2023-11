L’uomo che sussurrava ai vinili: "Tutto iniziò con Beethoven . Ora ne possiedo migliaia, cosa darei per aver visto Miles"

Gianni ’Jean’ Corbari, 59 anni, ravennate, vive in mezzo ai vinili, sia a casa che in negozio. Nel 2018 ha aperto ’Jean Music Room’ in via Girolamo Rossi 41. Cinque anni sono un tempo sufficiente per fare un primo bilancio. Prima, però, un chiarimento anagrafico.

Corbari, glielo avranno già chiesto mille volte, ma come diceva Carmelo Bene, non c’è niente di più inedito del già detto. E dunque, perché Jean?

"Il soprannome venne fuori tanti anni fa, quando insieme alla mia ragazza andavamo in Francia a cercare vinili e a fare le vacanze. Però il negozio si chiama ’Jean Music Room’: ho aggiunto due termini inglesi per dare un’apertura europea".

Quando nacque la sua passione per la musica?

"Avevo 6 o 7 anni. Iniziò tutto con la musica classica. Mi colpì il film di Walt Disney ’Fantasia’, dove questa musica ha un ruolo centrale".

Cinque anni di lavoro in negozio. Che bilancio ne trae?

"Positivo e inaspettato in una città che conosco bene - sono ravennate...-. Tanti mi hanno sostenuto e hanno fatto di ’Jean Music Room’ un ritrovo".

Le vendite di vinili sono in aumento da alcuni anni: anche lei ha registrato questo trend?

"Il vinile è tornato di gran moda, credo perché si fosse raggiunto un livello tale di inconsistenza negli altri supporti. Anch’io ho registrato un piccolo incremento".

Perché il vinile resiste?

"Per la copertina, grande, 33 X 33, spesso con una grafica studiata ad hoc e per le informazioni che contiene. Il vinile è una sorta di grande libro".

Quale è stato il primo vinile che ha acquistato?

"La Pastorale di Beethoven".

Quanti vinili ha tra casa e negozio?

"Sono molte migliaia".

Partecipa a fiere per farsi conoscere?

"Sì. E una volta l’anno vado in una città vicina ad Amsterdam, dove si svolge la fiera del vinile più grande del mondo".

Come avvicinare i giovani alla musica?

"Almeno quattro volte l’anno - la prossima nel 2024 - organizziamo giornate durante le quali regaliamo agli under 25 dischi di classica e jazz. Abbiamo avuto il supporto di Paolo Olmi e dell’etichetta di Riccardo Muti; quest’ultima ci ha regalato un centinaio di dischi da donare ai ragazzi".

Che riscontro hanno avuto queste iniziative?

"Ho la fila. C’è interesse, scelgono, chiedono consigli. Sempre nell’ottica di far conoscere un certo tipo di musica, organizziamo ciclicamente ’Salotto vinile’, serate durante le quali raccontiamo la storia di un disco".

Domani le regalano il biglietto per un concerto di un trapper, diciamo Sfera Ebbasta. Partecipa o si dà malato?

"Non sono interessato a questo tipo di musica, che ha portato un tale cambiamento - a livello di melodia e arrangiamenti - che francamente non ho capito. Non è musica che mi emoziona".

I dischi da isola deserta?

"La colonna sonora del film di Sergio Leone ’C’era una volta il West’ di Morricone; ’Places and Spaces’ del trombettista americano Donald Byrd e tutto Chet Baker".

Lei è un grande appassionato di jazz, soul, blues. C’è posto anche per il rock?

"Certamente. I classici: Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bob Dylan".

Alcuni esercenti del centro hanno invitato l’amministrazione comunale ad attuare politiche per migliorarlo, parlando di degrado e sicurezza. Lei come la vede?

"In questa città si può vivere bene - certo che siamo stati meglio, parlo degli anni ‘80-‘90 -. Le strade possono essere migliorate e il centro va valorizzato perché lo vediamo in decadenza, con tanti negozi sfitti e una prevalenza di catene commerciali".

Tornando alla musica, l’artista che rimpiange di non aver mai visto dal vivo?

"Miles Davis e Chet Baker".

E del fenomeno Måneskin che ne pensa? Stile, gioventù, grinta: e le canzoni?

"Questo fenomeno qui in negozio non l’ho visto: ho venduto un album (ride). Però mi devo arrendere, hanno fatto impazzire anche gli Stati Uniti e oramai il successo è quello che conta. La musica viene dopo...".

Se esistesse la macchina del tempo con chi vorrebbe andare a cena, Nico (bionda teutonica cantante dei Velvet Underground e poi solista, deceduta nel 1988) o Elodie?

"Che domande (ride). Nico!".