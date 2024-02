"L’uomo diventa prodotto. La mia visione di Rossini"

Il ‘consumismo amoroso’ di Donna Fiorilla, con la sua collezione d’amanti, è al centro dell’interpretazione del regista Roberto Catalano dell’opera ‘Il turco in Italia’ di Gioachino Rossini, in scena al Teatro Alighieri di Ravenna domani alle 20.30 e domenica alle 15.30. E nel giorno in cui ricorre il compleanno del compositore, il 29 febbraio 1792, stasera alle 18 a Palazzo Rasponi dalle Teste (ingresso gratuito), va in scena il primo appuntamento di approfondimento di ‘Prima dell’opera’ durante il quale il giornalista Luca Baccolini dialogherà con il regista.

Catalano, cosa rende attuale ‘Il turco in Italia’?

"Quando ci siamo trovati a scandagliare il libretto di Felice Romani, alla ricerca di ispirazione, ci siamo imbattuti di continuo in situazioni che sono espressione di un desiderio spinto ai limiti della necessità di acquistare qualcosa che ancora non si possiede. Ne è piena espressione il personaggio di Fiorilla che, proprio all’inizio del primo atto, afferma: "Non c’è infelicità maggiore che amare un solo oggetto"".

Per Fiorilla bisogna rinnovare sempre il desiderio per sentirsi appagati. Sarà davvero così?

"Ovviamente no, perché si finisce con il non essere mai appagati se il desiderio si rinnova. Tant’è che nell’ultima aria, quando Don Geronio la butta fuori casa, finisce col dare la colpa agli ‘oggetti’ per la sua rinnovata solitudine. Oggi, in tanti come Fiorilla cercano all’esterno qualcosa che non riescono a trovare dentro di sé".

C’è anche qualcosa di ‘calviniano’, in tutto questo…

"Sì. A ispirarmi è stato un capitolo delle ‘Città invisibili’ di Italo Calvino, dove si parla di Leonia, città che si rinnova ogni giorno perché gli abitanti buttano via le cose che si accumulano in montagne".

Quale stratagemma avete usato in scena per rendere l’idea di questi sentimenti fittizi in cui le persone diventano quasi esse stesse oggetti?

"Il desiderio di rinnovare di continuo gli oggetti assomiglia un po’ alle continue sollecitazioni della pubblicità. Ma non c’è più un vero e proprio spot, perché è come se si vivesse dentro lo spot stesso. Scompare la separazione tra set pubblicitario e dimensione domestica. Per questo abbiamo pensato a una scatola blu dove i personaggi pensano di vivere come in un pancione rassicurante mentre gli oggetti sono tutti gialli perché tutti uguali. Non conta infatti ciò che si compra ma comprare".

Come le è scattata la scintilla per la regia?

"Forse è sempre stata dentro di me. Già a 5 anni, passando al Teatro Massimo chiuso a lungo per lavori, mi immaginavo di vedere cosa c’era dentro. Poi mia nonna mi ha portato al Politeama a vedere la Bohème, e sono rimasto affascinato dall’apertura e chiusura del sipario. Al punto che, tornato a casa, ho rotto tutte le tende a forse di replicare quella magia".

Roberta Bezzi