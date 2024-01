L’uomo con la testa tra le nuvole: "Da anni inseguo eclissi e meteoriti, dal telescopio non mi separo mai"

Furono l’eclissi del 1962 e le immagini in tv del lancio della navicella che portò nello spazio il primo uomo, il sovietico Yuri Gagarin, a far scattare nel giovanissimo scolaro Claudio Balella la passione per lo spazio, per i pianeti, le galassie, gli eventi astronomici. Tanto da essere uno dei pochissimi ad aver inseguito in giro per il mondo ben sette eclissi totali di sole, di aver visitato i più famosi osservatori astronomici, dal ‘vecchio’ Jodrell Bank agli avveniristici che ‘colonizzano’ il deserto di Atacama in Cile e altrettanti importanti Planetari. Per questo Balella fu chiamato dal sindaco Angelini a organizzare il nascente planetario ravennate. Socio dell’Arar fin dai tempi pioneristici dei fondatori padre Lambertini e don Molesi, Balella ha trasformato quella passione in una attività diventando un apprezzato ‘astrofotografo’ (con le immagini oggetto di mostre e pubblicazioni) e un ultratrentennale conferenziere, al Planetario e nelle scuole, mentre fra i suoi interessi, ma sottotraccia, c’è anche lo studio degli ufo definiti Unidentified aerial phenomena, ovvero fenomeni aerei non identificati e ritenuti reali.

Lei insegue le eclissi. Perché? "Fui come folgorato da quella che vidi a otto anni, nel 1962. Avevo affumicato un vetro e seguii tutta la fase. Già mi stavo appassionando allo spazio, in quell’anno ci fu il primo lancio di un astronauta, il sovietico Yuri Gagarin. Poi gli americani… E in precedenza c’erano stati i lanci dei satelliti, la tv ne parlava tanto".

Quante ne ha viste, da allora?

"Altre sette, a cominciare dal giugno ‘99, l’ultima eclisse di sole totale del secolo, ero in Ungheria, sul lago Balaton, ci andai in auto; poi nel 2001 in Zambia e a seguire Egitto, Spagna, Mongolia, Cina, infine Wyoming, in Usa, nel 2017. Ogni fenomeno di questo genere è unico, ogni eclissi è diversa sia dal punto di vista dell’evento sia soprattutto per le condizioni ambientali, culturali, climatiche. Pensi a quella in Egitto, nel 2006, nel deserto ai confini con la Libia: 40 gradi al giorno, 14 sotto zero di notte, tutto questo mette a dura prova gli strumenti…"

Quali strumenti porta con sé?

"Telescopio, cavalletto, macchine fotografiche, batterie, quasi 50 kg di peso. Non pensi che sia facile fotografare un’eclissi. La parte più difficile è la messa a fuoco, non la si può fare al momento perché il bordo del sole è gas in movimento, quindi bisogna provare il giorno prima su una macchia solare, un puntino nero. E se non ci sono macchie, allora ci si affida all’esperienza…Ogni evento astronomico presenta difficoltà, pensi alle meteoriti o alle comete o a qualcosa di più terreste come il ‘raggio verde’…".

Ci torneremo. Andiamo alle origini della sua passione…

"Il babbo, Ledio, gestiva un negozio di calzature e materiale per i calzolai in via Ravegnana, nel 2019 la bottega ha compiuto gli 80 anni di attività La mamma si chiamava Olga Francia ed era la sorella del titolare della concessionaria Volkswagen di via Romea. Sono andato alle elementari ’Pascoli’, ricordo le lezioni di geografia, appassionanti, e alle medie Novello quando era preside Pietro Passanti e le ragazze dovevano indossare il grembiule nero. Poi geometri, con il preside Vinceri. Nel 1971 mi iscrissi all’Università, ingegneria elettronica, ma non finii, e dopo il militare cominciai a lavorare: assicuratore, ma ho anche gestito vari reparti della concessionaria dello zio …".

Mi diceva che tutto comin ciò con le notizie dei primi lanci nello spazio…

"Sì e poi rimasi stupito dal primo esperimento di collegamento televisivo fra Europa e America, era l’estate del 1962, l’anno della eclissi. Nasceva la mondovisione, una roba da fuori di testa per me. Fu così che a Natale andai all’Upim, in via Diaz, e per ottomila lire comperai un cannocchiale. Cominciai così puntandolo nello spazio. E non perdevo un programma tv che parlasse di astronomia, spazio e anche Ufo".

Lei fu fra i primi soci dell’Arar, l’Associazione ravennate astrofili…

"Era il 1973, più avanti ne fui anche presidente. L’associazione stava prendendo vita grazie a padre Giovanni Lambertini, grande esperto di astronomia, inventore del presepe meccanico e a don Guerrino Molesi. Lambertini abitava a fianco della chiesa di San Francesco, e lì fu la prima sede dell’Associazione. Aveva tanta manualità e inventiva che costruì un telescopio con un tubo da stufa. Facevamo osservazioni dal campanile. Momenti epici".

Poi vi attrezzaste meglio…

"Sì, l’aeroporto La Spreta diventò il nostro osservatorio, con un buon telescopio. Un analogo strumento me lo acquistai qualche anno dopo, lente da otto centimetri e lunghezza di un metro e venti e cominciai così a fare le foto agli astri. C’erano già le applicazioni per collegare i due strumenti. A casa avevo attrezzato un laboratorio per lo sviluppo e la stampa, a colori; nel ‘97 iniziai con l’astrofotografia professionale".

E fu così che cominciò a fotografare le eclissi. Ma lei, stava dicendo poco fa, ha girato il mondo anche per altri obiettivi.

"Oh sì: per visitare osservatori, planetari, per vedere e fotografare gli sciami di meteoriti e le comete…"

Cominciamo dagli osservatori.

"Il mio primo viaggio fu nel 1980, in Inghilterra: entrai in quello che dal dopoguerra era il più famoso al mondo, Jodrell Bank, nel Cheshire: vi era installato il radiotelescopio più grande dell’epoca e naturalmente era citato spessissimo in radio e in tv: era infatti la sua enorme parabola a seguire i lanci nello spazio dei sovietici ed era il direttore a darne notizia"

Diceva delle meteoriti…

"Nel ‘99 andai alle Canarie, a oltre duemila metri per le meteoriti Leonidi. Anche in Arizona le ho fotografate, più di duecento in un’ora e nel New Mexico, più di duemila. Due settimane fa al monte Cimone, uno sciame di meteore, le Geminidi. Poi ci sono le Quadrantidi a fine anno, le Orianidi a ottobre, i nomi derivano dalle costellazioni…Dicevo delle comete: a settembre ho fotografato la Nishimura, nel ‘97 la famosissima Hale-Bopp, una inquadratura che ha fatto il giro d’Europa".

La sua è diventata un’attività.

"Le foto mi servono per le conferenze che da decenni faccio al Planetario e nelle scuole e poi ogni anno realizzo un calendario con le immagini migliori. In quello del 2024 fra le altre foto ci sono la super luna sopra alla piattaforma Angelina, il Green Flash dietro la ruota panoramica di Rimini, la nebulosa Elica e tanto altro. Delle foto c’è ancora un mercato, anche se ridotto per via di internet…".

Lei fu nominato dal sindaco Angelini supervisore del progetto per il planetario. Cosa ricorda?

"Nel corso degli anni ne ho visitati in ogni parte del mondo, Cina, Usa, Inghilterra, Austria, Sud Africa. Angelini sapeva di questo mio interesse e mi chiamò, aveva appena portato a Ravenna dalla Germania dell’Est l’apparecchiatura costato fior di milioni, mi disse che nessuno ci capiva nulla e mi chiese di sovrintendere al progetto per l’installazione. E io di rimando: ‘Ma avete speso tanto senza sapere nulla della macchina?’ E lui: ‘Era così bello!’ e ci mettemmo a ridere. Beh alla fine è venuto fuori un bel lavoro".