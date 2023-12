Lupa morta sull’Adriatica. L’animale trovato a Savio. Sarebbe stato investito

Una lupa morta è stata ritrovata ai margini dell’Adriatica nei pressi dell’ingresso della cava Manzona a Savio di Ravenna. Una segnalazione è stata fatta giovedì pomeriggio alla Polizia locale perché, nelle vicinanze del parco di divertimenti Mirabilandia (lungo la Statale Adriatica), era stato notato un lupo ferito che si aggirava in zona. A seguito della segnalazione del cittadino, un agente della Polizia locale ha effettuato una ricognizione dell’area nei pressi del parco divertimenti, senza però ottenere riscontri rispetto alla telefonata ricevuta. Un fotonaturalista, percorrendo l’Adriatica, ha poi trovato la carcassa della lupa nei pressi dell’area per accedere alla cava Manzona (a Savio di Ravenna). Successivamente è intervenuta anche la Polizia locale (intorno alle 19 di giovedì sera); la carcassa è stata raccolta dagli ’Amici degli animali’ e portata all’Istituto di zooprofilassi per le analisi del caso intorno alle 20. Analisi che chiariranno le cause del decesso della lupa. La prima ipotesi è che l’animale – vista anche l’area del ritrovamento – sia stato investito da un mezzo. "Occorrerà individuare il dna della giovane lupa per sapere se appartenesse al gruppo della pineta di Classe o se fosse un animale in dispersione da altre zone. Tra l’autunno e l’inverno i giovani lupi girano “a cercar fortuna”, per trovare nuovi gruppi o fondarne di nuovi", spiega Massimilano Costa, direttore del Parco del Delta del Po.