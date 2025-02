Lupi a Casal Borsetti. Salvato un esemplare dai Carabinieri forestali

Un lupo è stato messo in salvo alcuni giorni fa dai Carabinieri forestali a Casal Borsetti: la segnalazione arrivata agli agenti riguardava un esemplare rimasto intrappolato sul fondo di una grande vasca, in quel momento vuota, utilizzata da un’azienda agricola del posto per lo stoccaggio di liquami da allevamento.

L’animale – un maschio adulto che appariva in salute – era ormai sfinito dai tentativi di risalire le pareti lisce della vasca, tanto da essersi messo a scavare disperatamente il fondo della struttura: è stato allora che i carabinieri forestali hanno avuto l’intuizione di calare sul fondo una scala, che hanno assemblato legando fra loro diversi pallet, facendosi aiutare da alcuni operai presenti sul posto.

Altrettanto ingegnoso è stato il lupo, che non ha tardato a sfruttare l’intuito per salire uno dopo l’altro i ’pioli’ della scala approntata per lui. Una volta arrivato in cima, è poi uscito dalla vasca, allontanandosi immediatamente in direzione dei boschi, senza ferite evidenti.

"Non si tratta di uno dei lupi che attualmente monitoriamo – spiega il direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa, che dalle immagini non è stato in grado di riconoscere l’esemplare – ma probabilmente di un membro, presente o passato, dei branchi che stiamo cercando di osservare tramite le fototrappole nella zona dei lidi nord, e che finora ci sono sempre sfuggiti. Dalle immagini appare come un esemplare in salute, ben alimentato. Possiamo immaginare che si cibi soprattutto di nutrie, molto abbondanti in quelle zone: finora tuttavia non abbiamo mai trovato resti di carcasse o di deiezioni da analizzare".

La biologia dei lupi arrivati a popolare le pinete e le zone umide è ricca di spunti a livello conservazionistico.

"Sappiamo che i lupi dei nostri branchi sono abituati ad attraversare torrenti e fiumi, anche a nuoto – prosegue Costa –. In pochi anni hanno acquisito grande familiarità con l’ambiente acquatico: sono gli unici lupi della penisola, oltre a quelli della Maremma, a nuotare con una simile frequenza".

Il lupo di Casal Borsetti si era calato dentro il vascone forse per bere dell’acqua accumulata sul fondo: "In futuro forse, a livello normativo, si potranno valutare stratagemmi, come appunto delle scale, per evitare che la fauna selvatica possa incorrere in questi incidenti".

Il lupo – animale non pericoloso per l’uomo, per il quale nutre un’atavica diffidenza – spesso si avvicina alle aziende agricole attratto da resti smaltiti non in maniera corretta, come le placentee dei bovini. "Non era però questo il caso: il vascone era vuoto".