I lupi della foce del Bevano, incontro ravvicinato in pineta: habitat perfetto (a parte l’uomo)

Ravenna, 24 febbraio 2025 – Eccoli, i lupi. Sono sei. A distanza di un centinaio di metri. Uno è di vedetta, fissa lo sguardo verso di me e avverte gli altri del branco. A uno a uno guardano nella direzione dell’allarme, si fermano, poi riprendono a trotterellare uno dietro l’altro, qualcuno si ferma ancora a guardare, poi scompaiono passando dalla radura a prato incolto alla confinante pineta, in direzione della foce del Bevano dove peraltro dovrebbe trovarsi la tana della coppia alfa, la tana di Ginevra, la capostipite dei lupi dell’Ortazzo.

Lupi, incontro ravvicinato a Ravenna. La pineta? Habitat ideale (a parte l'uomo)

Un avvistamento diurno eccezionale, senz’altro raro: le 12,52 di qualche giorno fa, in questa estesa landa della zona C, un’area con solo qualche macchia cespugliosa dietro cui quei sei lupi se ne stavano fermi. Forse in attesa del passaggio di qualche daino? Poco probabile, anche per via dell’ora, in pieno giorno; di daini pure ce n’erano, ma da un’altra parte, distante. Un regno naturale in continuo sviluppo ed evoluzione dove le specie animali, per non dire dei volatili e della flora, si incrementano sempre più.

Lupi avvistati nella Pineta di Classe a Ortazzo di Ravenna

Con la cucciolata del 2024 i lupi sono otto. Più di tanti, in branco non ci stanno, chi è in soprannumero ed è meno forte deve andarsene a cercare un altro territorio. E prede. Che invece qui sono in abbondanza, soprattutto daini. Il terreno mostra i resti di tanti pasti, mucchietti di ossa bianche. Le specie animali, dicevamo: qui, nell’Ortazzo-Ortazzino, su un’area di quasi 500 ettari si muovono, oltre ai lupi e ai daini, cinghiali (un po’ ostici per i lupi, per via delle zanne!), volpi, tassi, scoiattoli, faine, istrici e, in numero ridottissimo e quasi impossibile da avvistare, il gatto selvatico, del tutto simile a un soriano, ma con la coda a clava e striata.

Il censimento è possibile grazie alle fototrappole disseminate su tutta l’area e gestite da vari gruppi: le guardie provinciali, i volontari, le guardie ecologiche e pinetali di Legambiente, i carabinieri forestali. Ogni settimana le memorie delle fototrappole vengono recuperate e le immagini immesse nel ‘data base’ del Parco del Delta del Po: servono per monitoraggio e studio degli animali.

Una settimana fa è comparsa una lupa con una zampa posteriore ferita, si trascinava a fatica e non riusciva a star dietro al maschio. Il quale si è fermato, è tornato indietro, ha ‘parlato’ alla compagna e lei è ripartita, rincuorata, riuscendo a stare al passo del maschio! Negli ambienti dei cacciatori di frodo ha girato voce che la ferita fosse stata provocata da una fucilata. Purtroppo, se anche così è stato, difficile che si riesca a individuare il delinquente.

D’altronde, nonostante i controlli, di vandalismi nelle tre aree dell’Ortazzo, A, B e C se ne verificano e non pochi. Basti dire che in un anno sono state fatte fuori cinque fototrappole. Motivo? Molto probabilmente perché ‘disturbavano’ i frequentatori abusivi dell’area, gente comunque abituata a percorrere quei sentieri, quel territorio, perché le fototrappole non sono certo facilmente individuabili. Gente che in qualche occasione è anche stata ripresa da altre ‘telecamere’: guarda caso si tratta di persone con volto travisato.

Ed è accaduto anche che nelle fototrappole siano rimaste impresse immagini di auto che percorrono, illegalmente, gli stradelli. E già che si è sul fronte delle illegalità c’è un altro fenomeno in evoluzione nella zona: verso la foce del Bevano si sta sviluppando la pesca di frodo delle vongole, tanto in voga nella Baiona.