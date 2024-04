Lupo 340, la musica come non l’avete mai sentita

Presentato il cartellone culturale dell’estate organizzato dal Bagno Lupo 340 di Milano Marittima. Nato da un’idea di Mirco Turroni - storico ristoratore dell’Osteria Loco Squad di Milano Marittima - e Ariele Monti -direttore artistico di Area Sismica di Forlì - – riprende a fine aprile con una corposa programmazione che gode del patrocinio del Comune di Cervia con appuntamenti in gran parte curati direttamente da Area Sismica (tramite le due rassegne Musiche Extra-Ordinarie e Musica Inaudita) cui si affiancheranno anche presentazioni di libri, incontri, cinema, mostre, degustazioni, picnic in spiaggia.

Si comincia il 28 aprile con il concerto di Jim & The Schrimps. Tra gli eventi da evidenziare, ecco Pelli Verdi (12 maggio), il gruppo formato dalla cantante turca Bayza Cakir, Lorenzo D’Erasmo alle percussioni, Guglielmo Prati all’elettronica e Walter Prati al violoncello/elettronica.

Poi, il 19 maggio, tre maestri di lunga data del mondo della musica improvvisata – Mark Dresser, Larry Ochs e Vladimir Tarasov – si uniscono sotto il nome di Jones Jones per un set di musica genuinamente toccante, a volte meditativo a volte esplosivo. Da Washington, il 5 luglio, in collaborazione con ’Dai De Jazz’ Aps, arriva l’MC e vocalist Kokayi con la sua band di improvvisatori multidimensionali – Drew Kid (tastiere), Sheldon Thwaites (batteria) e Eliot Seppa (basso) – che invitano il pubblico a partecipare a esperimenti di ritmo, linguaggio, composizione spontanea e vibrazioni da far girare la testa. Il 26 luglio spazio alla visione di The Navigator, film di Buster Keaton e Donald Crisp del1924 sonorizzato da un trio francese, molto caro ad Area Sismica, composto da Nicolas Chatenoud, Guigou Chenevier e Guillaume Saurel. E il 4 agosto il live dell’incredibile Alabaster DePlume, al secolo Angus Fairbairn, riconosciuto in tutto il mondo come un punto di riferimento della scena jazz contemporanea, con il suo audace e scoppiettante punto d’incontro tra jazz, folk e musica classica. Ma poi ancora gli Aiga (1 settembre), nuovo quartetto della sassofonista Tanja Feichtmair, nato dalla collaborazione in duo con Andrea Massaria, Alexander Frangenheim e Patrick Wurzwallner; il quartetto danese/norvegese Emmeluth’s Amoeba, l’8 settembre, guidato dal sax della compositrice Signe Emmeluth. Per informazioni e prenotazioni contattare il 345 6638289.

Ilaria Bedeschi